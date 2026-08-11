Молодежь благоустроила территории исторических памятников в Алматинской области

В селе Ұзынағаш Жамбылского района Алматинской области прошла акция по очистке и благоустройству территорий памятников Сұраншы батыру и Саурыку батыру.

Мероприятие состоялось в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан».

В акции приняли участие около 150 человек, среди которых молодёжь, волонтёры, сотрудники государственных учреждений и жители района.

Участники очистили территории памятников от бытового мусора, провели покос травы и выполнили другие работы по благоустройству. Основное внимание уделили поддержанию надлежащего состояния объектов историко-культурного наследия.

Для молодёжи также организовали информационно-разъяснительную работу. Участникам рассказали о героическом пути Сұраншы батыра и Саурыка батыра, их исторической роли и значении подвигов для последующих поколений.

В ходе мероприятия особое внимание уделили вопросам сохранения исторической памяти, популяризации национальных ценностей и повышения интереса молодёжи к истории родного края.

Отмечается, что подобные акции способствуют развитию общественной активности молодёжи, укреплению гражданской ответственности и патриотизма, а также формированию бережного отношения к историко-культурному наследию.

Мероприятие стало одним из примеров вовлечения молодого поколения в сохранение исторической памяти и благоустройство родного края.