Молодежь благоустроила территории исторических памятников в Алматинской области
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В селе Ұзынағаш Жамбылского района Алматинской области прошла акция по очистке и благоустройству территорий памятников Сұраншы батыру и Саурыку батыру.
Мероприятие состоялось в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан».
В акции приняли участие около 150 человек, среди которых молодёжь, волонтёры, сотрудники государственных учреждений и жители района.
Участники очистили территории памятников от бытового мусора, провели покос травы и выполнили другие работы по благоустройству. Основное внимание уделили поддержанию надлежащего состояния объектов историко-культурного наследия.
Для молодёжи также организовали информационно-разъяснительную работу. Участникам рассказали о героическом пути Сұраншы батыра и Саурыка батыра, их исторической роли и значении подвигов для последующих поколений.
В ходе мероприятия особое внимание уделили вопросам сохранения исторической памяти, популяризации национальных ценностей и повышения интереса молодёжи к истории родного края.
Отмечается, что подобные акции способствуют развитию общественной активности молодёжи, укреплению гражданской ответственности и патриотизма, а также формированию бережного отношения к историко-культурному наследию.
Мероприятие стало одним из примеров вовлечения молодого поколения в сохранение исторической памяти и благоустройство родного края.
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