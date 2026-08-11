Завод по переработке томатов построят в Кызылординской области
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В Жанакорганском районе Кызылординской области планируют реализовать инвестиционный проект по производству томатной пасты.
По информации министерства сельского хозяйства, в модернизацию предприятия намерены вложить 2,3 млрд тенге.
Что будет производить предприятие
Компания Alpecon Group планирует модернизировать производственные мощности ТОО «ATMO AGRO» и создать предприятие по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.
В рамках проекта предусмотрены обновление оборудования, ремонт производственных и вспомогательных объектов, а также закуп специализированной сельскохозяйственной техники.
После модернизации предприятие сможет перерабатывать до 600 тонн томатов в сутки.
Где будут выращивать томаты
Для обеспечения предприятия сырьем инвестор планирует освоить около 2,3 тыс. гектаров орошаемых земель в Жанакорганском районе.
Также предусмотрена закупка сельскохозяйственной продукции у фермеров Туркестанской области.
Проект предполагает создание единой производственной цепочки – от выращивания томатов до их переработки и выпуска готовой продукции.
Что даст проект
Ожидается, что новое производство позволит увеличить объем переработки сельхозпродукции и повысить ее добавленную стоимость.
Производство томатной пасты в Казахстане также должно способствовать импортозамещению и расширению ассортимента отечественной продукции.
Ранее сообщалось, что Жамбылская область демонстрирует устойчивый рост инвестиционной активности и промышленного потенциала.
В индустриальной зоне «Тараз» реализуются два крупных проекта – завод по утилизации ТБО с инвестициями $175 млн и металлургическое предприятие стоимостью $130 млн. Их реализация позволит создать более 700 рабочих мест на этапе строительства и свыше 450 постоянных рабочих мест после выхода предприятий на мощность.
В целом инвестиционный пул региона включает 116 проектов общей стоимостью 5,6 трлн тенге, реализация которых позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест. В 2026 году планируется запустить 47 проектов на 471 млрд тенге, пять из них уже введены в эксплуатацию.
По итогам первого полугодия 2026 года инвестиции в основной капитал региона достигли 505,9 млрд тенге, увеличившись на 59,2% за год. Объем частных инвестиций составил 473,5 млрд тенге. При этом в первом квартале в область привлечено $333,2 млн прямых иностранных инвестиций при годовом плане $315 млн. По итогам 2025 года Жамбылская область заняла первое место в Казахстане по темпам роста ПИИ.
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