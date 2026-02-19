Четыре человека погибли в ДТП на трассе Омск – Майкапшагай
19 февраля на автодороге республиканского значения Омск – Майкапшагай произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ.
По данным полиции, в 15:25 на 867-м километре трассы, в районе села Салкын-Тобе, лоб в лоб столкнулись автомобили Lada Priora и Chevrolet Cobalt. В результате аварии четыре человека погибли, ещё трое получили телесные повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на трассах.
