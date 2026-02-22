Четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области РФ

Организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

Сегодня 2026, 12:13
Фото: Report

При столкновении двух автомобилей на трассе в Оренбургской области России погибли четыре человека. Об этом сообщает региональная прокуратура, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, на 451-м километре автодороги Р-239 "Казань - Оренбург - Акбулак" столкнулись иномарки Toyota и Mazda. В результате четыре человека скончались на месте, еще двое получили травмы.

"Абдулинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель четырех человек", - говорится в сообщении.

