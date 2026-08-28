Четыре человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Абайской области

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе Семей – Курчатов в Абайской области.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Nexia попытался обогнать автомобиль «Газель» и выехал на встречную полосу. В этот момент навстречу двигалась Kia Rio. Произошло лобовое столкновение.

В каждой из машин находились по два человека. Все четверо погибли на месте. От удара автомобили получили серьезные повреждения, одна из машин загорелась.