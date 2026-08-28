Четыре человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Абайской области
По факту ДТП начато досудебное расследование.
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Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе Семей – Курчатов в Абайской области.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Nexia попытался обогнать автомобиль «Газель» и выехал на встречную полосу. В этот момент навстречу двигалась Kia Rio. Произошло лобовое столкновение.
В каждой из машин находились по два человека. Все четверо погибли на месте. От удара автомобили получили серьезные повреждения, одна из машин загорелась.
«Начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщил старший дознаватель по особо важным делам ДП Абайской области Амир Хабибуллаев.
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