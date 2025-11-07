  • 7 Ноября, 20:22

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Дагестане

Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

В Карабудахкентском районе Дагестана произошла трагедия: туристический вертолет Ка-226 потерпел крушение, в результате которого погибли четыре человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".

По данным источника, воздушное судно КА-226 АО "Концерн КЭМЗ" упало в 15:10 по местному времени в районе поселка Ачи-Су. На борту находились семь человек. Пострадавшие эвакуированы в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают три бригады скорой помощи, спасатели продолжают разбор обстоятельств крушения. Подробности случившегося уточняются, причины инцидента находятся на стадии выяснения.

