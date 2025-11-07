Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Дагестане
Сегодня, 19:12
119Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
В Карабудахкентском районе Дагестана произошла трагедия: туристический вертолет Ка-226 потерпел крушение, в результате которого погибли четыре человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".
По данным источника, воздушное судно КА-226 АО "Концерн КЭМЗ" упало в 15:10 по местному времени в районе поселка Ачи-Су. На борту находились семь человек. Пострадавшие эвакуированы в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
На месте происшествия работают три бригады скорой помощи, спасатели продолжают разбор обстоятельств крушения. Подробности случившегося уточняются, причины инцидента находятся на стадии выяснения.
