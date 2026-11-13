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Четыре человека получили ранения при стрельбе в Вашингтоне

Американская полиция сообщила о происшествии и направила на место группу быстрого реагирования.

13 Ноября 2026, 05:32
АВТОР
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Pixabay.com 13 Ноября 2026, 05:32
13 Ноября 2026, 05:32
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Фото: Pixabay.com

По меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в Вашингтоне (США) в четверг. Об этом сообщили представители полиции телеканалу ABC News.

В полицейском департаменте заявили, что реагируют на сообщение об активной стрельбе. По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в районе 15-й улицы.

На место происшествия направили группу быстрого реагирования полиции.

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