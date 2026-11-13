Четыре человека получили ранения при стрельбе в Вашингтоне
Американская полиция сообщила о происшествии и направила на место группу быстрого реагирования.
13 Ноября 2026, 05:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
13 Ноября 2026, 05:3213 Ноября 2026, 05:32
36Фото: Pixabay.com
По меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в Вашингтоне (США) в четверг. Об этом сообщили представители полиции телеканалу ABC News.
В полицейском департаменте заявили, что реагируют на сообщение об активной стрельбе. По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в районе 15-й улицы.
На место происшествия направили группу быстрого реагирования полиции.
Самое читаемое
- ГАСК назвал главные долгострои Семея и выявленные на них нарушения
- Китай выразил готовность укреплять отношения с США
- Неприкасаемых нет: КНБ задержал глав «Самрук-Қазына» и КТЖ
- Голый мужчина проник в школу через окно в Каскелене: полиция начала расследование
- В КНБ подтвердили факт расследования по делу РГП «Еңбек»