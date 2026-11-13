Четыре человека получили ранения при стрельбе в Вашингтоне

По меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в Вашингтоне (США) в четверг. Об этом сообщили представители полиции телеканалу ABC News.

В полицейском департаменте заявили, что реагируют на сообщение об активной стрельбе. По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в районе 15-й улицы.

На место происшествия направили группу быстрого реагирования полиции.