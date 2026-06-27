Четыре человека пострадали из-за упавшего дерева в Алматинской области

В Алматинской области во время сильного шквального ветра дерево упало на проезжую часть и повредило два легковых автомобиля. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Инцидент произошел на Кырбалтабайском повороте. Огромное дерево рухнуло прямо на дорогу, задев проезжавшие автомобили.

До прибытия бригады скорой медицинской помощи очевидцы оказали пострадавшим первую помощь. Позже их передали медикам. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

В течение дня в Алматы и Алматинской области наблюдался сильный шквальный ветер, который сопровождался падением деревьев и веток в отдельных районах. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности, не парковать автомобили под деревьями и по возможности избегать нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями во время непогоды.