В Астане на улице М. Жумабаева произошёл пожар в одноэтажной тандырной, пристроенной к двухэтажному зданию, передает BAQ.KZ. До приезда пожарных произошёл хлопок газовоздушной смеси бытового баллона, что частично разрушило строение.

Спасатели оперативно вынесли пять газовых баллонов, не допустив распространения огня на основное здание. Четыре работника тандырной с ожогами доставлены в больницу, их состояние уточняется.