Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Алматы
Авария произошла в Жетысуском районе города.
25 Сентября 2026, 22:32
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25 Сентября 2026, 22:3225 Сентября 2026, 22:32
186Фото: Скриншот видео
В Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовых автомобилей. За медицинской помощью обратились четыре человека.
Авария произошла 25 сентября в 13:25 в Жетысуском районе. По данным департамента полиции, водитель автобуса Golden Dragon двигался по улице Бокейханова в северном направлении.
При подъезде к проспекту Райымбека водитель не справился с рулевым управлением и столкнулся с грузовиком ЗИЛ, находившимся на обочине. От удара ЗИЛ по инерции врезался в автомобиль ГАЗ, который находился впереди.
В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека, среди них водитель ЗИЛ и пассажиры автобуса.
По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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