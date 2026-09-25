Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Алматы

В Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовых автомобилей. За медицинской помощью обратились четыре человека.

Авария произошла 25 сентября в 13:25 в Жетысуском районе. По данным департамента полиции, водитель автобуса Golden Dragon двигался по улице Бокейханова в северном направлении.

При подъезде к проспекту Райымбека водитель не справился с рулевым управлением и столкнулся с грузовиком ЗИЛ, находившимся на обочине. От удара ЗИЛ по инерции врезался в автомобиль ГАЗ, который находился впереди.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека, среди них водитель ЗИЛ и пассажиры автобуса.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.