25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября 2026 года днем общенационального траура в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области. Соответствующее распоряжение опубликовано Акордой.

«Распоряжением Главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан объявлен общенациональный траур», – говорится в сообщении.

Что произошло

Трагедия произошла 24 сентября во время учений Военно-морских сил на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.

По предварительным данным Министерства обороны, во время выполнения учебно-боевой задачи резко ухудшились погодные условия и усилился ветер, после чего группу военнослужащих унесло в море.

По последней информации, в море оказались 19 военнослужащих. Подтверждена гибель девяти человек, троих удалось спасти, один из них был госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.

К поисково-спасательной операции привлечены подразделения Военно-морских сил, МЧС, авиация и другие службы.

Для расследования причин произошедшего создана Правительственная комиссия. Ее возглавил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев. В состав комиссии вошли представители Министерства обороны, МЧС, Минздрава, других государственных органов и военной прокуратуры.

Создана Правительственная комиссия

В Казахстане создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

В состав комиссии вошли министр обороны, аким Мангистауской области, представители Министерства труда и социальной защиты населения, МЧС, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, Главной военной прокуратуры и Пограничной службы.

Председателем комиссии назначен заместитель Премьер-министра – аким Мангистауской области Канат Бозумбаев. Ему поручено незамедлительно выехать на место происшествия и приступить к работе.

Комиссия должна установить причины и обстоятельства трагедии, а также организовать необходимую помощь семьям погибших военнослужащих.

Президент выразил соболезнования

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области.

Глава государства поручил Правительственной комиссии принять все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших.

В Актау отменили праздничные мероприятия

После трагедии в Актау отменили праздничные мероприятия, запланированные на 25–27 сентября на площади «Амфитеатр».

Не состоится торжественное открытие международного фестиваля «Каспий – море дружбы», которое должно было пройти 25 сентября. Также отменены церемония закрытия фестиваля-конкурса и гала-концерт ко Дню города Актау, запланированные на 27 сентября.