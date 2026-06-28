Четыре дня под обломками: в Венесуэле спасли 11-летнего ребенка
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В Венесуэле спустя четыре дня после разрушительного землетрясения спасатели извлекли живым из-под завалов 11-летнего мальчика. Операция прошла в городе Карабальеда — административном центре штата Ла-Гуайра, который оказался в числе наиболее пострадавших регионов страны.
Видео спасения опубликовала в социальной сети X временный президент Венесуэлы Делси Родригес. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб осторожно разбирают обломки разрушенного здания и достают ребенка, который все это время оставался под завалами.
Всего несколько минут назад в Карабальеде был спасен живым 11-летний мальчик. В эти часы каждая жизнь — это надежда для Венесуэлы, — написала Родригес.
По последним официальным данным, число погибших в результате землетрясения достигло 1430 человек. Еще более 3200 получили ранения, а почти 70 тысяч жителей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Разрушительное землетрясение произошло вечером в среду к западу от столицы страны — Каракаса.
С интервалом всего в 39 секунд были зафиксированы два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. После них сейсмологи зарегистрировали около 430 афтершоков, что значительно осложняет работу спасателей и сохраняет угрозу новых разрушений. История спасения 11-летнего мальчика стала одной из немногих обнадеживающих новостей на фоне продолжающейся гуманитарной катастрофы, с последствиями которой Венесула продолжает бороться.
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