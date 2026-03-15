В Курмангазинском районе Атырауской области в целях развития культурной инфраструктуры завершено строительство четырёх Домов культуры. В текущем году они будут введены в эксплуатацию, передает BAQ.KZ.

В селе Бокейхан Бокейханского сельского округа построен Дом культуры на 300 мест. Строительство объекта началось в 2023 году и завершилось в прошлом году. В здании предусмотрены зрительный зал, кабинеты для кружков хореографии и драматического искусства, административные, комнаты для артистов, гримёрные и костюмерные, библиотека. Также в прошлом году был построен Дом культуры на 126 мест в селе Тениз.

— Развитие культурной инфраструктуры в сельских населённых пунктах — одна из основных задач. Новые Дома культуры позволят активизировать культурную жизнь сельских жителей и создадут условия для развития творческих способностей молодёжи. В настоящее время в сёлах Бирлик и Коптогай ведётся строительство ещё двух Домов культуры на 300 мест. В дальнейшем работа по модернизации сельских объектов культуры будет продолжена, — отметил исполняющий обязанности руководителя отдела строительства Курмангазинского района Муратбек Мухитов.

В селе Гизат Алипов Дынгызылского сельского округа Дом культуры на 100 мест будет введён в эксплуатацию в этом году.

В селе Асан Асанского сельского округа строительство Дома культуры на 100 мест продолжается.