Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
Сегодня, 11:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:47Сегодня, 11:47
77Фото: pixabay.com
Крематорий, построенный в Алматы в 2021 году, передан на баланс подведомственной организации акимата города, передает BAQ.KZ.
Передача объекта осуществлена во исполнение предписания Высшей аудиторской палаты, проведшей ранее государственный аудит. По его итогам акиму Алматы было поручено определить балансодержателя объекта.
Согласно постановлению акимата от 17 октября 2025 года, крематорий передан с баланса Управления строительства на баланс КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" Управления общественного здравоохранения.
Официальная дата начала функционирования крематория будет объявлена после завершения всех нормативных процедур.
Самое читаемое
- Как изменятся пенсии и прожиточный минимум в Казахстане с января 2026 года
- Пентагон одобрил поставку "Томагавков" для Украины — СМИ
- Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике в Панаме
- Спасатель из Астаны получил награду за спасение девушки на 14-м этаже
- Во Вьетнаме число жертв наводнений достигло 35 человек