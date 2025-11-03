Крематорий, построенный в Алматы в 2021 году, передан на баланс подведомственной организации акимата города, передает BAQ.KZ.

Передача объекта осуществлена во исполнение предписания Высшей аудиторской палаты, проведшей ранее государственный аудит. По его итогам акиму Алматы было поручено определить балансодержателя объекта.

Согласно постановлению акимата от 17 октября 2025 года, крематорий передан с баланса Управления строительства на баланс КГП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" Управления общественного здравоохранения.

Официальная дата начала функционирования крематория будет объявлена после завершения всех нормативных процедур.