Четыре иранских дипломата погибли при ударе Израиля по Бейруту, передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу постпред Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.