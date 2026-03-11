  • Главная
  • Новости
  • Четыре иранских дипломата погибли при ударе Израиля по Бейруту

Четыре иранских дипломата погибли при ударе Израиля по Бейруту

Об этом сообщили генсеку ООН.

Сегодня 2026, 04:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Daniel Carde/ Getty Images Сегодня 2026, 04:21
Сегодня 2026, 04:21
151
Фото: Daniel Carde/ Getty Images

Четыре иранских дипломата погибли при ударе Израиля по Бейруту, передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу постпред Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.

"Ранним утром в воскресенье, 8 марта 2026 года, израильский режим совершил преднамеренный террористический акт в отеле Рамада в Бейруте, в результате которого четыре дипломата Исламской Республики Иран были убиты", - говорится в тексте письма, которое есть в распоряжении информагентства. 

Самое читаемое

Наверх