Четыре иранских нефтяных танкера прорвали блокаду Ормуза
Сегодня 2026, 04:17
Четыре иранских нефтяных танкера прорвали американскую блокаду в Ормузском проливе и вошли в воды исламской республики. Об этом сообщила независимая компания Tankers Trackers на основании спутниковых снимков, передает BAQ.KZ.
"Согласно спутниковым снимкам, сегодня в порту Чабахар зафиксированы девять иранских нефтяных танкеров", - отметили в компании.
21 апреля в этом порту находилось пять нефтяных танкеров.
Отметим, что 22 апреля США по просьбе стран, испытывающих дефицит топлива из-за закрытия Ормузского пролива, продлили на 30 дней смягчение санкций, введенных на морские поставки российской и иранской нефти.
