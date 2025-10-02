В Астане на базе Национального космического центра стартовал уникальный для Казахстана проект "SANA-1" — первый в стране эксперимент по длительной изоляции экипажа в условиях, максимально приближённых к космическому полёту, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство ИИ и цифрового развития страны.

Этот научный проект стал результатом сотрудничества Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, компании Eurasian Space Ventures, а также ведущих национальных научных и образовательных учреждений.

Особенность миссии — в составе полностью женского экипажа, представленного четырьмя сотрудницами подведомственных организаций Аэрокосмического комитета. Командир группы — Юлия Бакирова, старший научный сотрудник лаборатории реактивного движения АО "Национальный центр космических исследований и технологий". Вместе с ней в эксперименте участвуют Асем Куандык, научный сотрудник лаборатории теплоизоляционных материалов, Дарья Комарова, ведущий инженер по контролю технического состояния спутников в АО "Республиканский центр космической связи", и Линара Жадигерова, инженер из лаборатории космо- и геофизических исследований ТОО "Институт ионосферы".

В течение десяти суток участницы будут находиться в специально созданном наземном модуле-имитаторе космического корабля, разработанном компанией Eurasian Ventures Group по инициативе космонавта и Героя Казахстана Айдына Аймбетова. В рамках миссии запланировано проведение широкого спектра исследований: медицинских, психологических, когнитивных и командных, моделирующих реальные условия космического полёта. Руководит научной программой доктор PhD в области психологии, ассистент профессора и глава AI Lab Казахстанско-Британского технического университета Алина Гуторева.

Проект "SANA-1" играет важную роль не только с научной точки зрения, но и как социально значимая инициатива. Это первый в Казахстане комплексный подход к подготовке специалистов в области пилотируемой космонавтики, включающий инженерные, медицинские и психологические аспекты. Эксперимент направлен также на популяризацию STEM-наук среди молодежи и продвижение гендерного равенства в науке. Женский экипаж стал символом новых горизонтов и показывает, что Казахстан не только стремится к развитию в космической сфере, но и готов формировать собственную команду исследователей будущего.