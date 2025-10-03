В Алматы прошли соревнования по короткой программе среди женщин на традиционном Мемориале Дениса Тена. Как сообщает пресс-служба НОК Казахстана, сразу четыре представительницы нашей страны вошли в десятку лучших, однако пробиться в призовую тройку им не удалось, передаёт BAQ.KZ.

Лидером после первого этапа стала Ли Хэ Ин из Южной Кореи, набравшая 64,78 балла. Второе место занимает канадка Маделин Щижас (55,55), третье — американка Джозефин Ли (54,15).

Среди казахстанок лучший результат показала Амира Ирматова, занявшая 6-е место с результатом 47,22 балла. За ней следуют:

Нурия Сулеймен — 7-е место (44,95)

София Фарафонова — 8-е место (42,47)

Вероника Коваленко — 10-е место (39,57)

Русалина Шакрова завершила выступление на 11-й позиции (30,59).

Накануне, 2 октября, в мужских соревнованиях короткой программы победу одержал лидер сборной Казахстана Михаил Шайдоров.