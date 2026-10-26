Четыре казахстанских боксёра вышли в финал чемпионата мира U19
Ещё четыре представителя сборной Казахстана завоевали бронзовые медали турнира в Черногории.
26 Октября 2026, 22:32
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26 Октября 2026, 22:3226 Октября 2026, 22:32
210Фото: НОК РК
Четыре казахстанских боксёра поборются за золотые медали чемпионата мира среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Будве (Черногория). По итогам полуфинальных поединков они обеспечили себе выход в финал.
По информации НОК РК, за чемпионский титул выступят Алина Кудайгенова в весовой категории до 57 кг, Бибарыс Аширбай (до 70 кг), Зарина Толыбай (свыше 80 кг) и Владислав Саможонов (свыше 90 кг).
Ещё четыре представителя Казахстана завершили выступление на турнире с бронзовыми медалями. Это Мадира Жумахан (до 51 кг), Индира Кыдырмолдаева (до 60 кг), Данияр Акбисенов (до 60 кг) и Еркетан Жаркынбек (до 90 кг).
Финальные поединки состоятся 27 октября. Начало запланировано на 18:00 по времени Астаны.
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