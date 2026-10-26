Четыре казахстанских боксёра вышли в финал чемпионата мира U19

Четыре казахстанских боксёра поборются за золотые медали чемпионата мира среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Будве (Черногория). По итогам полуфинальных поединков они обеспечили себе выход в финал.

По информации НОК РК, за чемпионский титул выступят Алина Кудайгенова в весовой категории до 57 кг, Бибарыс Аширбай (до 70 кг), Зарина Толыбай (свыше 80 кг) и Владислав Саможонов (свыше 90 кг).

Ещё четыре представителя Казахстана завершили выступление на турнире с бронзовыми медалями. Это Мадира Жумахан (до 51 кг), Индира Кыдырмолдаева (до 60 кг), Данияр Акбисенов (до 60 кг) и Еркетан Жаркынбек (до 90 кг).

Финальные поединки состоятся 27 октября. Начало запланировано на 18:00 по времени Астаны.