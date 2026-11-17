Seven, iCollect, «Каз Инвест Коллекшн» и «Табыс» больше не могут работать коллекторами. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка исключило их из реестра за то, что они раз за разом вели себя недобросовестно с должниками и третьими лицами.

Нарушения нашли во время проверок. Систематическими они считаются, если их допустили три и более раза за 12 месяцев подряд. Эти четыре компании, по данным регулятора, под такое определение попали.

Приказы подписали 16 ноября. «Коллекторское агентство «Seven» исключили приказом № 6, «iCollect» приказом № 78, «Каз Инвест Коллекшн» приказом № 7, а «Табыс» приказом № 43.

У бывших коллекторов теперь два срока. В течение пяти календарных дней после уведомления они обязаны рассказать об исключении кредиторам, должникам и тем, с кем заключили договоры доверительного управления. А за 30 календарных дней им нужно перерегистрироваться и убрать из названия слова «коллекторское агентство» и все производные, которые намекают на взыскание долгов.

Но радоваться должникам рано. Исключение коллектора из реестра долг не списывает, кредит в банке или микрокредит все равно придется вернуть.

В агентстве называют защиту прав потребителей финансовых услуг одним из главных приоритетов и обещают и дальше следить за коллекторами, особенно за тем, соблюдают ли они права должников и не выбивают ли долги незаконными методами. Нарушителей, как предупреждает регулятор, ждут меры воздействия и санкции, предусмотренные законом.