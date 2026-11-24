Чужие лошади, бараны и теленок уходили на мясо под видом собственного хозяйства. В Туркестанской области полицейские раскрыли серию краж скота: двоих местных жителей подозревают сразу в четырех эпизодах. Ущерб для сельчан превысил два миллиона тенге.

История началась с обращения жителя Шардаринского района, который сообщил о пропаже лошади из конюшни. Полицейские проверили место происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и обследовали близлежащие населенные пункты.

Оперативные мероприятия привели к двум подозреваемым. Однако, как выяснилось в ходе расследования, исчезновение одной лошади было лишь частью более масштабной истории.

По версии следствия, задержанные причастны еще к трем кражам. Помимо первой лошади, они похитили у сельчан теленка, трех баранов и еще одну лошадь.

Сбывать чужое имущество, как установили полицейские, подозреваемые пытались через пункты приема мяса. Похищенных животных выдавали за собственный скот. В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли шкуры животных.

Общая сумма ущерба превысила два миллиона тенге. Оба подозреваемых водворены под стражу.

Сейчас по фактам скотокрадства продолжается досудебное расследование. Полицейские также проверяют, не причастны ли задержанные к другим аналогичным преступлениям.