Четыре матча пройдут на чемпионате мира по футболу 15 июня

В понедельник, 15 июня, на чемпионате мира по футболу 2026 года состоятся четыре матча группового этапа. В борьбу за трофей вступят сразу несколько сильных сборных, включая команды Нидерландов и Испании.

Одним из центральных противостояний игрового дня станет встреча между сборными Нидерландов и Японии в группе F. Матч пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне.

Позже на поле выйдут команды Кот-д’Ивуара и Эквадора, представляющие группу Е. Игра состоится в Филадельфии на арене «Линкольн Файненшел Филд».

Утреннюю программу по казахстанскому времени завершит матч между сборными Швеции и Туниса.

Вечером внимание болельщиков будет приковано к дебюту действующих чемпионов Европы — сборной Испании. В первом туре группы Н испанцы встретятся с национальной командой Кабо-Верде, которая впервые принимает участие в чемпионате мира.

Расписание матчей 15 июня (время Астаны):

01:00 — Нидерланды — Япония (группа F)

04:00 — Кот-д’Ивуар — Эквадор (группа Е)

07:00 — Швеция — Тунис (группа F)

21:00 — Испания — Кабо-Верде (группа Н)

Все матчи игрового дня будут показаны в прямом эфире телеканала Qazsport.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и уже подарил болельщикам несколько неожиданных результатов на старте турнира.

