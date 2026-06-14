Четыре матча пройдут на чемпионате мира по футболу 15 июня
Нидерланды и Испания стартуют на турнире.
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В понедельник, 15 июня, на чемпионате мира по футболу 2026 года состоятся четыре матча группового этапа. В борьбу за трофей вступят сразу несколько сильных сборных, включая команды Нидерландов и Испании.
Одним из центральных противостояний игрового дня станет встреча между сборными Нидерландов и Японии в группе F. Матч пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне.
Позже на поле выйдут команды Кот-д’Ивуара и Эквадора, представляющие группу Е. Игра состоится в Филадельфии на арене «Линкольн Файненшел Филд».
Утреннюю программу по казахстанскому времени завершит матч между сборными Швеции и Туниса.
Вечером внимание болельщиков будет приковано к дебюту действующих чемпионов Европы — сборной Испании. В первом туре группы Н испанцы встретятся с национальной командой Кабо-Верде, которая впервые принимает участие в чемпионате мира.
Расписание матчей 15 июня (время Астаны):
01:00 — Нидерланды — Япония (группа F)
04:00 — Кот-д’Ивуар — Эквадор (группа Е)
07:00 — Швеция — Тунис (группа F)
21:00 — Испания — Кабо-Верде (группа Н)
Все матчи игрового дня будут показаны в прямом эфире телеканала Qazsport.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и уже подарил болельщикам несколько неожиданных результатов на старте турнира.
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