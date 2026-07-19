Четыре медали завоевали школьники Казахстана на Международной биологической олимпиаде
казахстан повторил лучший результат национальной сборной, достигнутый в 1996 году.
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В Вильнюсе (Литва) завершилась 37-я Международная биологическая олимпиада (International Biology Olympiad, IBO-2026). В одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира, проходившем с 12 по 19 июля, приняли участие более 330 сильнейших юных биологов из 84 стран.
Участники олимпиады продемонстрировали высокий уровень подготовки, успешно выполнив как сложные теоретические задания, так и лабораторные практикумы, требующие глубоких знаний и исследовательских навыков.
По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль, повторив лучший результат национальной сборной на Международной биологической олимпиаде, достигнутый в 1996 году.
Призеры сборной Казахстана:
Кайыркен Ерсултан - ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных юношей Павлодарской области;
Аширханов Алихан - ученик 9 класса специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» города Алматы;
Желтова Софья - ученица 11 класса NIS Алматы-Медеу;
Меженина Евгения - ученица 11 класса NIS города Караганды.
Руководители и тренеры сборной:
Лейла Аскарова - MD Nazarbayev University;
Ильяс Сакимов - методист МОФ «Білім-инновация»;
Садыкова Камиля - координатор лаборатории Nazarbayev University;
Динмухаммед Уразбаев - студент Медицинского университета Астаны.
Международная биологическая олимпиада проводится с 1990 года. Казахстан принимает участие в ней с 1994 года. В 2025 году национальная сборная завоевала четыре бронзовые медали, а в 2026 году повторила лучший результат 1996 года, подтвердив высокий уровень подготовки казахстанских школьников на мировой арене.
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