Четыре медали завоевали школьники Казахстана на Международной биологической олимпиаде

В Вильнюсе (Литва) завершилась 37-я Международная биологическая олимпиада (International Biology Olympiad, IBO-2026). В одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира, проходившем с 12 по 19 июля, приняли участие более 330 сильнейших юных биологов из 84 стран.

Участники олимпиады продемонстрировали высокий уровень подготовки, успешно выполнив как сложные теоретические задания, так и лабораторные практикумы, требующие глубоких знаний и исследовательских навыков.

По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль, повторив лучший результат национальной сборной на Международной биологической олимпиаде, достигнутый в 1996 году.

Призеры сборной Казахстана:

Кайыркен Ерсултан - ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных юношей Павлодарской области;

Аширханов Алихан - ученик 9 класса специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» города Алматы;

Желтова Софья - ученица 11 класса NIS Алматы-Медеу;

Меженина Евгения - ученица 11 класса NIS города Караганды.

Руководители и тренеры сборной:

Лейла Аскарова - MD Nazarbayev University;

Ильяс Сакимов - методист МОФ «Білім-инновация»;

Садыкова Камиля - координатор лаборатории Nazarbayev University;

Динмухаммед Уразбаев - студент Медицинского университета Астаны.

Международная биологическая олимпиада проводится с 1990 года. Казахстан принимает участие в ней с 1994 года. В 2025 году национальная сборная завоевала четыре бронзовые медали, а в 2026 году повторила лучший результат 1996 года, подтвердив высокий уровень подготовки казахстанских школьников на мировой арене.