В Астане мужчину приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы за мошенничество с обещанием помочь получить льготный кредит через фонд «Даму». Потерпевшие передавали ему по 1 млн теңге, передает BAQ.KZ.

Мужчина убеждал граждан, что может посодействовать в получении кредита на 100 млн теңге по программе фонда «Даму».

За свои услуги он требовал по 1 млн теңге с каждого клиента. Чтобы придать схеме вид законности, с потерпевшими заключались фиктивные договоры на оказание консалтинговых услуг.

Всего мошеннику передали 4 млн теңге.

В суде прокурор доказал вину подсудимого. Его приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу.

Прокуратура столицы призвала граждан обращаться за кредитами только в уполномоченные организации и не передавать деньги посредникам, которые обещают повлиять на одобрение займа.