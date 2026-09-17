Четыре миллиона за обещание кредита: в Астане осудили мошенника
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В Астане мужчину приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы за мошенничество с обещанием помочь получить льготный кредит через фонд «Даму». Потерпевшие передавали ему по 1 млн теңге, передает BAQ.KZ.
Мужчина убеждал граждан, что может посодействовать в получении кредита на 100 млн теңге по программе фонда «Даму».
За свои услуги он требовал по 1 млн теңге с каждого клиента. Чтобы придать схеме вид законности, с потерпевшими заключались фиктивные договоры на оказание консалтинговых услуг.
Всего мошеннику передали 4 млн теңге.
В суде прокурор доказал вину подсудимого. Его приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.
Приговор уже вступил в законную силу.
Прокуратура столицы призвала граждан обращаться за кредитами только в уполномоченные организации и не передавать деньги посредникам, которые обещают повлиять на одобрение займа.
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