На участке автомобильной дороги республиканского значения «Алматы – Тонкерис – Байсерке – Аксай» временно ограничат движение в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщили в «КазАвтоЖол», на участке автодороги с 18-го по 51-й км проводится средний ремонт.

В связи с этим с 28 по 31 августа 2026 года ежедневно с 22:00 до 05:00 будет полностью закрыто движение автотранспорта на участке дороги «Байсерке – Коктерек» с 18+700 по 22+000 км.

На время проведения работ движение будет организовано по объездному маршруту.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения, соблюдать требования дорожных знаков и следовать указаниям регулировщиков.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения и качественного проведения ремонтных работ.