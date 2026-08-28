Четыре ночи будет закрыт участок трассы в Алматинской области
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На участке автомобильной дороги республиканского значения «Алматы – Тонкерис – Байсерке – Аксай» временно ограничат движение в связи с проведением ремонтных работ.
Как сообщили в «КазАвтоЖол», на участке автодороги с 18-го по 51-й км проводится средний ремонт.
В связи с этим с 28 по 31 августа 2026 года ежедневно с 22:00 до 05:00 будет полностью закрыто движение автотранспорта на участке дороги «Байсерке – Коктерек» с 18+700 по 22+000 км.
На время проведения работ движение будет организовано по объездному маршруту.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения, соблюдать требования дорожных знаков и следовать указаниям регулировщиков.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников дорожного движения и качественного проведения ремонтных работ.
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