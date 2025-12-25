В городе Тараз в воинской части №5513 регионального командования "Оңтүстік" Национальная гвардия МВД РК зафиксирован редкий случай — срочную службу одновременно проходят четыре пары братьев-близнецов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Командование части с первых дней решило оставить близнецов вместе, посчитав это важным для их психологической устойчивости и взаимной поддержки.

22-летние Диас и Илияс Толепберген, призванные из Алматинской области, достойно исполняют воинский долг. Один из братьев — Диас — в рамках программы "Срочник 2.0" получил возможность бесплатного обучения в вузе. Для 19-летних Эльхана и Эльшана Нуриевых служба стала продолжением спортивного пути — братья показывают высокие результаты в армрестлинге. Из Туркестанской области в часть прибыли 19-летние Нурсултан и Ерсултан Беркишовы. Несмотря на разные характеры, их объединяет дисциплина и ответственность. Аман и Есен Конар из Шымкента — старшие в многодетной семье, где растут ещё шестеро детей. Сейчас братья несут караульную службу в учреждении №58.

В Национальной гвардии отмечают, что одновременная служба нескольких пар близнецов — редкое, но показательное явление. Оно демонстрирует, что армия строится не только на уставе и порядке, но и на доверии, братстве и человеческой поддержке.