Четыре рабочих дня и бесплатный вуз для всех: что предложила ОСДП для казахстанцев

ОСДП предложила поэтапно перейти в Казахстане на четырёхдневную рабочую неделю и сделать высшее образование бесплатным для всех граждан. Об этом заявил председатель партии Асхат Рахымжанов во время онлайн-дебатов с председателем Народной партии Казахстана Нурсултаном Шокановым. По словам Рахымжанова, четырёхдневная рабочая неделя может улучшить качество жизни людей без снижения производительности.

Он привёл в пример эксперимент в Великобритании, где 61 компания тестировала такой формат при сохранении 100% зарплаты. Рабочее время при этом сокращалось до 80%, а объём выполненной работы, по его словам, оставался на прежнем уровне. Председатель ОСДП отметил, что подобные эксперименты также проходят в Германии и Италии. При этом, по его словам, действующее законодательство Казахстана уже позволяет работодателю и сотруднику договориться о четырёхдневной рабочей неделе.

Второе предложение партии касается высшего образования. ОСДП считает, что обучение в вузах должно быть бесплатным для всех граждан независимо от возраста и социального положения. Рахымжанов заявил, что государству следует больше инвестировать в человеческий капитал, поскольку знания становятся одним из главных ресурсов современной экономики. По его мнению, такие меры должны помочь улучшить баланс между работой и личной жизнью и обеспечить гражданам равный доступ к образованию.