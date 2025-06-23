В Ерейментауском районе Акмолинской области жители четырёх сёл приняли решение добровольно отказаться от употребления и продажи алкогольной продукции. Инициатива возникла в рамках реализации концепции "Закон и Порядок", передает BAQ.KZ.

Первым о трезвом образе жизни заявило село Енбек. На встрече с представителями прокуратуры сельчане поддержали предложение о полном отказе от алкоголя. Идею единогласно одобрили старейшины, подчеркнув важность сохранения общественного порядка, защиты подрастающего поколения и укрепления нравственных устоев.

По данным прокуратуры, с начала года в селе Енбек не зарегистрировано ни одного преступления. Этот факт стал убедительным аргументом в пользу инициативы, и ещё три села района решили последовать примеру Енбека.

Прокурор Ерейментауского района провёл дополнительные встречи с жителями других населённых пунктов, предложив рассмотреть аналогичные меры. В результате четыре села Ерейментауского района объединились в стремлении создать безопасную и здоровую среду.

Отказ от алкоголя стал результатом совместных усилий прокуратуры, местных властей и активных жителей, демонстрируя, как инициативы "снизу" могут реально повлиять на уровень правопорядка и качество жизни в сельской местности.