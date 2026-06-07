Четыре сельских акима получили взыскания из-за нарушений при строительстве скотомогильников в СКО
Фактически часть предусмотренных работ и оборудования отсутствовала, а вместо проектных конструкций использовались более простые материалы.
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В Северо-Казахстанской области к дисциплинарной ответственности привлекли акимов четырех сельских округов Кызылжарского района после выявленных нарушений при реализации проектов по строительству скотомогильников. Как сообщили в региональном департаменте Агентства по делам государственной службы, служебное расследование было проведено в отношении руководителей Соколовского, Рощинского, Асановского и Кызылжарского сельских округов.
Основанием для проверки стали материалы прокуратуры и информация районного акимата. Установлено, что в 2025 году аппараты сельских акиматов заключили договоры на строительство и благоустройство скотомогильников. Стоимость каждого проекта составила 6,8 млн тенге. Согласно проектно-сметной документации, объекты должны были быть оборудованы специальными металлическими ограждениями заводского изготовления, защитными барьерами и электрическими грузоподъемными устройствами.
Однако прокурорская проверка показала, что фактически часть предусмотренных работ и оборудования отсутствовала, а вместо проектных конструкций использовались более простые материалы. Несмотря на выявленные несоответствия, ответственные должностные лица подписали акты выполненных работ и согласовали перечисление подрядным организациям полной суммы, предусмотренной договорами. В департаменте отметили, что обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств является прямой обязанностью государственных служащих.
По итогам служебного расследования в действиях акимов были усмотрены признаки дисциплинарных нарушений. Вопрос был рассмотрен на заседании Совета по этике, который рекомендовал применить к четырем акимам дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу.
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