Четыре туроператора будут организовывать хадж для казахстанцев в 2027 году
Главными задачами отбора стали повышение качества услуг.
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Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) определило четыре туроператора, которые получили право участвовать в организации хаджа для казахстанских паломников в 2027 году.
По информации ДУМК, отбор проводила специально созданная комиссия. При оценке компаний учитывались результаты их работы за последний год, опыт организации хаджа и умры, наличие официальных туркодов и действующих лицензий. Также проверялись организационные возможности туроператоров и их соответствие требованиям Саудовской Аравии.
По итогам комплексной оценки для организации хаджа в 2027 году были отобраны:
«Атлас Туризм»;
«Нұрхан Тревел»;
«Тауаф Тревел»;
«Хикмет Тревел».
В ДУМК отметили, что главными задачами отбора стали повышение качества услуг, обеспечение безопасности казахстанских паломников и защита их прав на территории Саудовской Аравии.
Кроме того, учитывались требования саудовской стороны к компаниям, занимающимся организацией хаджа.
Туроператоры, которые не прошли конкурсный отбор, смогут организовывать поездки на хадж на субагентской основе совместно с одной из четырех отобранных компаний в установленном законодательством порядке.
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