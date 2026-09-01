Четыре туроператора будут организовывать хадж для казахстанцев в 2027 году

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) определило четыре туроператора, которые получили право участвовать в организации хаджа для казахстанских паломников в 2027 году.

По информации ДУМК, отбор проводила специально созданная комиссия. При оценке компаний учитывались результаты их работы за последний год, опыт организации хаджа и умры, наличие официальных туркодов и действующих лицензий. Также проверялись организационные возможности туроператоров и их соответствие требованиям Саудовской Аравии.

По итогам комплексной оценки для организации хаджа в 2027 году были отобраны:

«Атлас Туризм»;

«Нұрхан Тревел»;

«Тауаф Тревел»;

«Хикмет Тревел».

В ДУМК отметили, что главными задачами отбора стали повышение качества услуг, обеспечение безопасности казахстанских паломников и защита их прав на территории Саудовской Аравии.

Кроме того, учитывались требования саудовской стороны к компаниям, занимающимся организацией хаджа.

Туроператоры, которые не прошли конкурсный отбор, смогут организовывать поездки на хадж на субагентской основе совместно с одной из четырех отобранных компаний в установленном законодательством порядке.