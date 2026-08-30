Исландцы проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в ЕС
Против дальнейшего сближения с ЕС особенно активно выступали представители рыболовной отрасли.
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Большинство жителей Исландии на референдуме выступили против возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский союз.
Согласно данным телеканала RUV, против переговоров высказались 52,8% участников голосования, тогда как 47,2% поддержали их возобновление.
Референдум прошел на фоне повышенного внимания к ситуации вокруг Гренландии и заявлений президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над островом. Сторонники сближения с ЕС рассчитывали, что геополитическая напряженность усилит поддержку европейского курса, однако для значительной части избирателей ключевым вопросом осталась защита национального суверенитета.
Против дальнейшего сближения с ЕС особенно активно выступали представители рыболовной отрасли. Они опасались усиления влияния Брюсселя на квоты и правила промысла.
Противники членства также отмечали, что Исландия уже имеет доступ к европейскому единому рынку и входит в Шенгенскую зону, сохраняя при этом больше самостоятельности.
Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году после финансового кризиса. Переговоры были приостановлены в 2013 году, а в 2015-м их окончательно прекратили.
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