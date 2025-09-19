В Алматы продолжается масштабное строительство и ремонт улично-дорожной сети, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В этом году город планирует построить и обновить свыше 120 километров автомобильных дорог, тротуаров, велодорожек, а также модернизировать остановочные комплексы и надземные пешеходные переходы.

В связи с масштабом работ Департамент полиции города совместно с профильными службами усилил контроль за качеством и сроками выполнения всех этапов. Полицейские регулярно проверяют объекты дорожной инфраструктуры, фиксируют недостатки и нарушения. За восемь месяцев текущего года было проведено более 2 тысяч обследований участков, выявлено порядка 4 тысяч дефектов дорожного полотна и элементов инфраструктуры. По итогам проверок составлено 140 протоколов на должностных и юридических лиц на общую сумму 5,5 миллиона тенге. Кроме того, выдано свыше 2 тысяч предписаний на устранение выявленных нарушений.

Подрядные организации, не соблюдающие стандарты качества, а также должностные лица, ответственные за содержание и строительство дорог, уже привлечены к административной ответственности. Применены штрафные санкции, выдаются обязательные предписания, а за процессом устранения нарушений ведётся постоянный мониторинг.

Заместитель начальника управления административной полиции Департамента полиции Алматы Дархан Кылышбаев подчеркнул важность совместных усилий всех участников дорожного движения:

“Наша общая цель — это безопасность и комфорт жителей Алматы, снижение аварийности и создание современной транспортной инфраструктуры. Я хочу призвать всех участников дорожного движения соблюдать правила, быть внимательными и уважительными друг к другу. Только совместными усилиями мы сможем сделать наши дороги безопасными и удобными,” — резюмировал он.