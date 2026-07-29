Четыре женщины заявили, что актер и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето совершил в отношении них действия сексуального характера, когда они были подростками, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Одна из женщин утверждает, что подверглась сексуальному насилию в 17 лет. Другая рассказала об угрозах со стороны артиста, когда ей было 19 лет. Еще одна заявила, что вступила с Лето в связь в 17 лет, хотя возраст согласия в Калифорнии составляет 18 лет.

Четвертая женщина рассказала о звонках сексуального характера, которые, по ее словам, начались, когда ей было 16 лет. Позднее ей направили соглашение о неразглашении, но она отказалась его подписывать.

Всего для документального фильма «Джаред Лето. Темная тайна Голливуда» свои истории рассказали 10 женщин. Предполагаемые события происходили с 2002 по 2016 год, когда Лето было от 30 до 40 лет.

BBC сообщила, что проверила часть свидетельств через родственников и знакомых женщин. Редакция изучила фотографии, переписку и другие материалы, которые подтверждают отдельные детали их рассказов.

Джаред Лето не ответил на запросы BBC. Ранее актер отрицал обвинения в сексуально неприемлемом поведении, опубликованные другим изданием.

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