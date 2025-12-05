Четыре жизни спасены благодаря посмертному донору в Алматы
На базе 4-й клинической больницы Алматы состоялся мультиорганный донорский процесс, передает BAQ.KZ.
Донором стал мужчина 1967 года рождения, у которого была констатирована смерть мозга. После получения согласия семьи врачи организовали забор сердца, печени и двух почек.
Трансплантации были проведены следующим образом:
-
сердце пересажено пациенту 1967 года рождения (АО "НИИ кардиологии и ВБ");
-
печень – пациенту 1967 года рождения (АО "ННЦХ им. А.Н. Сызганова");
-
правая почка – реципиенту 2006 года рождения (АО "ННЦХ им. А.Н. Сызганова");
-
левая почка – пациенту 1990 года рождения (АО "ННЦХ им. А.Н. Сызганова").
На сегодняшний день в листе ожидания по стране состоят 4521 пациент, включая 106 детей. Только за первые 10 месяцев 2025 года из-за смерти из списка выбыло 272 человека — почти один человек в сутки.
За 12 месяцев текущего года от посмертных доноров было проведено всего 14 донорских процессов, позволивших выполнить 60 трансплантаций жизненно важных органов.
"Каждый донорский случай — результат огромной совместной работы врачей, координаторов, лабораторий, санавиации и всех служб, которые включаются в процесс буквально за минуты. Но главным остаётся решение семьи донора. Благодаря их мужеству сегодня живут люди, которые годами ждали своего шанса. Потребность в органах в Казахстане остаётся критически высокой, тысячи пациентов продолжают ожидать трансплантацию, и почти каждый день мы теряем тех, кому могли бы помочь. Каждый спасённый пациент — это не просто медицинская победа, это возвращённая человеческая жизнь", — отметил Айдар Ситказинов, директор Республиканского центра по координации трансплантации.
