На базе 4-й клинической больницы Алматы состоялся мультиорганный донорский процесс, передает BAQ.KZ.

Донором стал мужчина 1967 года рождения, у которого была констатирована смерть мозга. После получения согласия семьи врачи организовали забор сердца, печени и двух почек.

Трансплантации были проведены следующим образом:

сердце пересажено пациенту 1967 года рождения (АО "НИИ кардиологии и ВБ");

печень – пациенту 1967 года рождения (АО "ННЦХ им. А.Н. Сызганова");

правая почка – реципиенту 2006 года рождения (АО "ННЦХ им. А.Н. Сызганова");

левая почка – пациенту 1990 года рождения (АО "ННЦХ им. А.Н. Сызганова").

На сегодняшний день в листе ожидания по стране состоят 4521 пациент, включая 106 детей. Только за первые 10 месяцев 2025 года из-за смерти из списка выбыло 272 человека — почти один человек в сутки.

За 12 месяцев текущего года от посмертных доноров было проведено всего 14 донорских процессов, позволивших выполнить 60 трансплантаций жизненно важных органов.