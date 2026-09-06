Четырех человек спасли из горящей квартиры в Темиртау

6 Сентября 2026, 21:47
АВТОР
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МЧС РК 6 Сентября 2026, 21:47
6 Сентября 2026, 21:47
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Фото: МЧС РК

В Темиртау Карагандинской области спасатели МЧС вывели из горящей квартиры четырех человек, в том числе одного ребенка. Пожар произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в 70-м квартале.

Загорелись домашние вещи, оконный блок, бытовая техника и мебель на площади 10 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели приступили к тушению. С помощью спасательных колпаков сотрудники МЧС спасли четырех человек.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

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