Четырех человек спасли из горящей квартиры в Темиртау
6 Сентября 2026, 21:47
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6 Сентября 2026, 21:476 Сентября 2026, 21:47
129Фото: МЧС РК
В Темиртау Карагандинской области спасатели МЧС вывели из горящей квартиры четырех человек, в том числе одного ребенка. Пожар произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в 70-м квартале.
Загорелись домашние вещи, оконный блок, бытовая техника и мебель на площади 10 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели приступили к тушению. С помощью спасательных колпаков сотрудники МЧС спасли четырех человек.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
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