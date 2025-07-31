Четырех китов выбросило на берег Японии после землетрясения на Камчатке
Местный житель обнаружил животных утром на пляже.
Сегодня, 08:31
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Сегодня, 08:31Сегодня, 08:31
42Фото: Istockphoto
На побережье японской префектуры Тиба выбросились четыре кита. Это произошло после мощного землетрясения у берегов Камчатки, которое сопровождалось угрозой цунами, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Lenta.ru.
Местный житель обнаружил животных утром на пляже Хейсаура в городе Татеяма. Он пришел к берегу, чтобы проверить волну перед серфингом, и заметил выброшенных на сушу млекопитающих.
"Я и раньше видел кита, выброшенного на берег, но впервые вижу четырех", — отметил он.
Напомним, землетрясение магнитудой 8,7 произошло у берегов Камчатки. В ряде районов региона была объявлена угроза цунами. В японских прибрежных зонах также сохраняется повышенная сейсмическая настороженность.
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