  • 31 Июля, 08:49

Четырех китов выбросило на берег Японии после землетрясения на Камчатке

Местный житель обнаружил животных утром на пляже.

Сегодня, 08:31
АВТОР
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Istockphoto Сегодня, 08:31
Сегодня, 08:31
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Фото: Istockphoto

На побережье японской префектуры Тиба выбросились четыре кита. Это произошло после мощного землетрясения у берегов Камчатки, которое сопровождалось угрозой цунами, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Lenta.ru.

Местный житель обнаружил животных утром на пляже Хейсаура в городе Татеяма. Он пришел к берегу, чтобы проверить волну перед серфингом, и заметил выброшенных на сушу млекопитающих.

"Я и раньше видел кита, выброшенного на берег, но впервые вижу четырех", — отметил он.

Напомним, землетрясение магнитудой 8,7 произошло у берегов Камчатки. В ряде районов региона была объявлена угроза цунами. В японских прибрежных зонах также сохраняется повышенная сейсмическая настороженность.

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