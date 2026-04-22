4 жителей спасли при пожаре в многоэтажке в Павлодарской области
Сегодня 2026, 00:05
98Фото: Istockphoto
В Экибастузе при пожаре в жилом доме спасли четырех жителей, передает BAQ.kz.
Сообщение о возгорании поступило на пульт службы «101». Пожар произошёл в одной из квартир пятиэтажного дома в Экибастузе Павлодарской области.
Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что на четвёртом этаже горят мебель и личные вещи. Огонь был оперативно ликвидирован. Площадь пожара составила 20 кв. м.
«В ходе тушения пожарными по лестничному маршу из соседних квартир эвакуированы 2 человека, ещё 2 — спасены», – сообщили в ведомстве.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Самое читаемое
- В Жамбылской и Актюбинской областях модернизируют системы видеонаблюдения
- Землетрясение вызвало угрозу цунами в Японии
- Казахстан обратился к Германии за объяснениями по поводу ограничений для граждан
- В Астане пройдут Дни культуры России
- Педагогам в Казахстане повысят выплаты после аттестации: что изменится