4 жителей спасли при пожаре в многоэтажке в Павлодарской области

Сегодня 2026, 00:05
Фото: Istockphoto

В Экибастузе при пожаре в жилом доме спасли четырех жителей, передает BAQ.kz.

Сообщение о возгорании поступило на пульт службы «101». Пожар произошёл в одной из квартир пятиэтажного дома в Экибастузе Павлодарской области.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что на четвёртом этаже горят мебель и личные вещи. Огонь был оперативно ликвидирован. Площадь пожара составила 20 кв. м.

«В ходе тушения пожарными по лестничному маршу из соседних квартир эвакуированы 2 человека, ещё 2 — спасены», – сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

