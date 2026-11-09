Четырехдневный младенец в реанимации после ДТП на трассе Астана-Петропавловск
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Новорожденный, которому на момент аварии было всего четыре дня, находится в тяжелом состоянии после столкновения трех машин в Акмолинской области. Малыш в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Авария произошла 7 ноября на 312-м километре трассы Астана-Петропавловск. По данным департамента полиции Акмолинской области, столкнулись грузовик Volvo, Hyundai Genesis и Lada Granta. Водителя и четырех пассажиров Hyundai Genesis доставили в больницу с различными травмами.
О том, что в аварии пострадал младенец, первыми написали в соцсетях. Пользователи в комментариях сообщают, что мама с ребенком возвращались домой из роддома.
В управлении здравоохранения области уточнили, что в ДТП пострадали шесть человек, среди них двое детей.
«Сейчас оба лечатся в областной детской больнице. Состояние четырехдневного младенца тяжелое. Он находится в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Второй ребенок поступил в больницу с различными травмами», – сообщили в управлении здравоохранения.
По факту аварии начато досудебное расследование.
«По его итогам будет принято процессуальное решение», – сообщили в полиции.
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