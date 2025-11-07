Инвестиции США укрепляют энергетическую безопасность Казахстана
Казахстан усиливает энергетическую безопасность.
Тридцатилетнее сотрудничество Казахстана с американскими компаниями в энергетике стало мощным драйвером национальной модернизации, превращаясь в фундамент энергетической безопасности, платформу для высокотехнологичной промышленности и ключ к освоению "зеленых" технологий будущего, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минэнерго.
Стратегический альянс с такими пионерами, как Chevron и ExxonMobil, позволил освоить крупнейшие месторождения страны — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, обеспечивая стабильность не только для Казахстана, но и для мировых рынков. Передовые технологии и инновационные решения, привнесённые американскими партнёрами, позволили стране внедрять уникальные методы бурения и управления сложными нефтегазовыми проектами, не имеющие аналогов в мире.
На базе этой прочной энергетической платформы Казахстан строит промышленность следующего уровня. Благодаря участию компаний Honeywell UOP, Lummus Technology, CPChem и Univation Technologies создаются современные заводы по производству полимеров и химических продуктов с высокой добавленной стоимостью. Эти проекты формируют мощную нефтехимическую базу страны, способную конкурировать на мировых рынках, одновременно создавая новые рабочие места и развивая инженерные компетенции.
Альянс с американскими компаниями также ориентирован на будущее и экологические технологии. Совместный проект с LanzaJet по производству устойчивого авиационного топлива (SAF) позиционирует Казахстан как лидера в региональном движении к декарбонизации и внедрению чистых технологий. Этот проект является примером того, как стратегическое партнерство открывает доступ к технологиям следующего поколения, способным трансформировать экономику и минимизировать воздействие на окружающую среду.
Синергия инвестиций и технологий создаёт мультипликативный эффект для всей страны. Вокруг крупнейших энергетических и промышленных проектов формируется экосистема отечественных сервисных и производственных предприятий, развивается человеческий капитал, создаются новые инженерные компетенции.
