Chevron объявил о большой перестановке в руководстве

Американская нефтегазовая корпорация Chevron объявила о масштабных перестановках в руководстве. Новые назначения начнут действовать с 1 января 2027 года. Нынешний финансовый директор Эймар Боннер возглавит подразделение Oil, Products & Gas. Ее место займет Джефф Густавсон, который сейчас руководит направлением New Energies.

Президент Offshore Брент Грос станет главой New Energies. Он будет отвечать за низкоуглеродные проекты Chevron, включая водород, электроэнергетику, улавливание углерода и биотопливо. Кроме того, ему поручат стратегию компании в области искусственного интеллекта.

Вице-председатель Chevron Марк Нельсон сохранит свой пост и сосредоточится на стратегии и развитии бизнеса. Глава компании Майк Вирт заявил, что новые руководители помогут Chevron сохранить позиции на меняющемся энергетическом рынке.

Компания остается одним из ключевых иностранных инвесторов в нефтегазовую отрасль Казахстана и с 1993 года участвует в разработке Тенгизского месторождения через «Тенгизшевройл». Chevron принадлежит 50% в ТШО.