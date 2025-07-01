Уже 4 июля 2025 года в Алматы приземлится первый прямой рейс China Eastern Airlines из Шанхая - крупнейшего делового центра Китая, передает BAQ.KZ. Это событие станет историческим моментом, поскольку откроет первое направление авиакомпании в Центральной Азии, сообщили в управлении туризма Алматы.

На борту дебютного рейса ожидаются представители авиакомпании, китайских СМИ и популярные блогеры, что обеспечит масштабное освещение этого события в информационном пространстве Китая. В честь запуска маршрута в аэропорту Алматы пассажиров встретят памятными сувенирами в рамках акции "Символ Алматы в подарок".

Рейс стал результатом договорённостей между акиматом Алматы и руководством China Eastern Airlines, достигнутых в феврале этого года. Новый маршрут не только расширит географию авиасообщения, но и станет важным шагом в развитии туристических, деловых и культурных связей между Казахстаном и Китаем.

Спрос на путешествия из КНР продолжает расти: только за первый квартал 2025 года Алматы принял свыше 20,9 тысячи китайских туристов, что на почти 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня Алматы уже связан с рядом крупных городов Китая — Пекином, Гуанчжоу, Сианем, Урумчи, Ханчжоу и Санья. Новый маршрут в Шанхай станет важным дополнением к существующей сети перелётов, количество которых между странами превышает 150 рейсов в месяц.