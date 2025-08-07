Прокуратура добилась реального тюремного срока для руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Тайыншинского района, который похитил из бюджета 15,9 млн тенге, передает BAQ.KZ.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что чиновник заключил фиктивный договор на госзакупку с предпринимателем, не поставив того в известность. Речь шла о приобретении модульного трубопровода для теплоснабжения социально значимых объектов города. По факту, оборудование не поставлялось, а средства были присвоены.

На основании выявленных нарушений 6 июля 2024 года начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК — присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере.

30 июня 2025 года Тайыншинский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Кроме того, он получил пожизненный запрет на работу в госслужбе, судебной системе, органах финансового надзора и квазигосударственном секторе.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Прокуратура области заявила о продолжении надзора за законным расходованием бюджета.