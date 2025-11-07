Кассационный суд подтвердил приговор по резонансному делу о хищении бюджетных средств в размере 104 миллионов тенге, связанному с государственными закупками ,передает BAQ.KZ со ссылкой на Кассационный суд.

Бывший заместитель председателя комитета одного из министерств, курировавший внедрение государственной информационной системы Т., совместно с руководителем подрядной компании К. организовали преступную схему. Информационная система, которая по сути не функционировала должным образом, стала поводом для фиктивного "технического сопровождения", за которое из бюджета были незаконно перечислены средства. Подрядчик подготовил документы, представляя работы, которые должны были выполняться бесплатно по гарантии, как платные услуги.

Суд первой инстанции приговорил Т. к шести годам и шести месяцам лишения свободы с пожизненным запретом занимать государственные должности, а также лишил его государственной награды "Почетной грамоты Республики Казахстан". К. получил аналогичный срок заключения с запретом на семь лет занимать руководящие позиции в компаниях, связанных с разработкой объектов информатизации. Материальный ущерб в 104 миллиона тенге взыскан с обоих солидарно, при этом для обеспечения выплат арестовано их личное имущество.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, а кассационный суд по уголовным делам подтвердил законность решений предыдущих судов. Суд отметил, что расходы на "техническое сопровождение" были необоснованны и средства из бюджета были распределены между обвиняемыми без законного основания.