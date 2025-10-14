В Восточно-Казахстанской области руководитель одного из областных управлений привлечён к дисциплинарной ответственности за нарушение норм служебной этики, передаёт BAQ.KZ.

Инцидент был рассмотрен на заседании Совета по этике ВКО. По итогам разбирательства большинством голосов принято решение о наложении дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора. Акиму области направлено соответствующее представление о принятии мер.

Кроме ранее принесённых публичных извинений, чиновник вновь признал вину и извинился перед коллегами, присутствовавшими на онлайн-совещании. В акимате уточнили, что сотрудник работает в системе госслужбы более 18 лет и впервые привлечён к дисциплинарной ответственности.

Отдельно отмечено, что появившиеся в СМИ комментарии о возможном нетрезвом состоянии чиновника не соответствуют действительности. По информации ведомства, он страдает сахарным диабетом II типа, что могло повлиять на его физическое состояние. Сам госслужащий выразил готовность предоставить подтверждающие документы медицинской комиссии.

В акимате подчеркнули, что власти региона последовательно придерживаются принципов открытости, транспарентности и нулевой терпимости к нарушениям этических норм. Рассмотрение дисциплинарных дел проводится строго в соответствии с законодательством и принципами объективности.