В Таразе суд вынес приговор руководителю городского отдела строительства и представителю подрядной организации по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных жилых домов для социально уязвимых слоёв населения, передает BAQ.KZ.

Следствие установило, что Калдыбаев, действуя в интересах подрядчиков, подписывал фиктивные акты выполненных работ и незаконно перечислял деньги, а Ерболатұлы участвовал в хищении средств. В результате их действий государству был причинён ущерб на сумму более 519 миллионов тенге.

Приговором суда Калдыбаев получил 4 года лишения свободы и пожизненно лишён права занимать должности в госорганах и квазигоссекторе. Ерболатұлы приговорён к 6 годам лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с финансами, на 10 лет.

Дело подчёркивает решимость государства в борьбе с коррупцией и стремление обеспечить законность и справедливость при реализации социальных проектов.

Судебный акт пока не вступил в законную силу, и оба обвиняемых считаются невиновными, пока приговор не будет окончательно подтверждён.