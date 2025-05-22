Чиновник Тараза получил срок за присвоение бюджета, выделенного на социальное жилье
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В Таразе суд вынес приговор руководителю городского отдела строительства и представителю подрядной организации по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных жилых домов для социально уязвимых слоёв населения, передает BAQ.KZ.
Следствие установило, что Калдыбаев, действуя в интересах подрядчиков, подписывал фиктивные акты выполненных работ и незаконно перечислял деньги, а Ерболатұлы участвовал в хищении средств. В результате их действий государству был причинён ущерб на сумму более 519 миллионов тенге.
Приговором суда Калдыбаев получил 4 года лишения свободы и пожизненно лишён права занимать должности в госорганах и квазигоссекторе. Ерболатұлы приговорён к 6 годам лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с финансами, на 10 лет.
Дело подчёркивает решимость государства в борьбе с коррупцией и стремление обеспечить законность и справедливость при реализации социальных проектов.
Судебный акт пока не вступил в законную силу, и оба обвиняемых считаются невиновными, пока приговор не будет окончательно подтверждён.
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