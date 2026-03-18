Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент объявил об уходе в отставку, объяснив свое решение несогласием с политикой страны в отношении Ирана, передает BAQ.kz.

О своем решении он сообщил 17 марта, опубликовав письмо на имя президента США Дональда Трампа.

По словам Кента, он не может поддерживать продолжающийся военный конфликт.

«Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны», - говорится в его заявлении.

Он также подчеркнул, что как ветеран боевых действий выступает против дальнейшей эскалации.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

«Я не могу поддерживать отправку следующего поколения сражаться и умирать на войне, которая не приносит пользы американскому народу», - отметил Кент.

В завершение он призвал руководство страны пересмотреть текущий курс.

В свою очередь Дональд Трамп прокомментировал отставку, назвав ее «хорошей новостью» и заявив, что Кент «слабо разбирался в вопросах безопасности».

Перед уходом Кент поблагодарил президента США, директора национальной разведки Тулси Габбард и сотрудников центра за совместную работу.