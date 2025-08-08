Чиновника из ВКО оштрафовали за публикацию ложных данных о земле
Наказали за искажение сведений о сенокосах и пастбищах.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Восточно-Казахстанской области руководителя отдела земельных отношений Самарского района привлекли к административной ответственности за размещение недостоверной информации на официальном сайте акимата, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте Агентства по противодействию коррупции, проверка показала, что в опубликованных данных о наличии свободных земельных участков для сенокошения и выпаса скота содержались искажения.
В результате чиновника признали виновным по статье 462 КоАП РК (Нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц, размещения и обновления информации на интернет-ресурсах государственных органов).
Суд назначил ему штраф в размере 117 тысяч тенге.
Антикоррупционная служба отметила, что размещение недостоверных сведений подрывает доверие граждан к органам власти и препятствует прозрачному распределению земельных ресурсов.
Самое читаемое
- Чиновник из СКО "купил" несуществующий трубопровод за 16 млн тенге
- Казахстанец жестоко убил беременную жену
- В Костанае простаивает ремонт фасадов домов на 1 млрд тенге?
- В Казахстане ограничат выращивание влаголюбивых культур: утверждена Дорожная карта
- Объявлены имена обладателей образовательных грантов в Казахстане