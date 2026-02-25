  • Главная
Чиновника в ЗКО подозревают в изнасиловании школьницы: что говорят в МВД

Почему чиновника, подозревающегося в изнасиловании школьницы отпустили на свободу.

Сегодня 2026, 13:16
АВТОР
mid-day.com Сегодня 2026, 13:16
Фото: mid-day.com

В Западно-Казахстанской области продолжается разбирательство по делу о предполагаемом изнасиловании школьницы, в котором фигурирует чиновник. Ранее в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый был задержан, однако впоследствии отпущен полицейскими. Ситуацию прокомментировали в МВД, передает BAQ.KZ.

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что процессуальное решение о прекращении дела отменено, а доводы потерпевшей стороны будут дополнительно проверены. 

«Мы видели публикации. С прокуратурой области находимся на связи. Процессуальное решение о прекращении отменено. Все доводы потерпевшей стороны будут дополнительно проверены в ходе дополнительного расследования», — заявил он в кулуарах Мажилиса.

Отвечая на вопрос о возможной ответственности сотрудников полиции, которые отпустили подозреваемого, Санжар Адилов отметил, что решение будет принято по итогам расследования. По его словам, ситуация находится на контроле.

