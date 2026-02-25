Чиновника в ЗКО подозревают в изнасиловании школьницы: что говорят в МВД
Почему чиновника, подозревающегося в изнасиловании школьницы отпустили на свободу.
Сегодня 2026, 13:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:16Сегодня 2026, 13:16
183Фото: mid-day.com
В Западно-Казахстанской области продолжается разбирательство по делу о предполагаемом изнасиловании школьницы, в котором фигурирует чиновник. Ранее в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый был задержан, однако впоследствии отпущен полицейскими. Ситуацию прокомментировали в МВД, передает BAQ.KZ.
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что процессуальное решение о прекращении дела отменено, а доводы потерпевшей стороны будут дополнительно проверены.
«Мы видели публикации. С прокуратурой области находимся на связи. Процессуальное решение о прекращении отменено. Все доводы потерпевшей стороны будут дополнительно проверены в ходе дополнительного расследования», — заявил он в кулуарах Мажилиса.
Отвечая на вопрос о возможной ответственности сотрудников полиции, которые отпустили подозреваемого, Санжар Адилов отметил, что решение будет принято по итогам расследования. По его словам, ситуация находится на контроле.
Самое читаемое
- Астанчанина заставили вернуть миллионы за обучение
- В Костанайской области за нарушения в сфере экологии оштрафовали 21 предприятие
- Почти 500 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области
- Убийство семьи в Атырауской области: подозреваемого задержали в Индонезии
- В Мексике 25 бойцов Нацгвардии погибли при столкновениях с членами наркокартеля