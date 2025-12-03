Чиновники Северо-Казахстанской области наказаны после госаудита
В Северо-Казахстанской области ряд должностных лиц аппарата акима региона и органов местного самоуправления городов и районов привлечён к дисциплинарной ответственности по результатам государственного аудита, проведённого Высшей аудиторской палатой (ВАП), передаёт BAQ.KZ.
Проверка, проведённая в октябре 2025 года, оценила эффективность использования бюджетных средств и государственных активов в регионе. В ходе аудита выявлены нарушения законодательства, бюджетных норм и внутренних регламентирующих документов.
По поручению ВАП акиму региона и руководству городов Петропавловска и Сергеевки, а также Айыртауского, Уалихановского, Акжарского и Тайыншинского районов было поручено рассмотреть меры дисциплинарной ответственности для должностных лиц, допустивших нарушения.
В результате к ответственности привлечены:
-
аким Айыртауского района;
-
заместители акимов городов Петропавловска и Сергеевки;
-
заместители руководителей управлений строительства, архитектуры и градостроительства, здравоохранения, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;
-
заведующие и руководители соответствующих отделов в районах и городах области.
Кроме того, по поручению ВАП в СКО разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, включающий паспортизацию автомобильных дорог областного значения.
