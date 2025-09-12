Прокуратура Северо-Казахстанской области привлекла к ответственности ряд должностных лиц за нарушения при расходовании бюджетных средств, которые подпадают под категорию проступков, дискредитирующих государственную службу, передает BAQ.KZ.

В Есильском районе руководитель отдела ЖКХ подписал акты выполненных работ и оплатил подрядчику 31,3 млн тенге за установку модуля очистки воды, который фактически так и не был смонтирован.

В Кызылжарском районе аким Бескольского сельского округа утвердил оплату услуг по новогоднему оформлению площади на 8,4 млн тенге, несмотря на то что работы также не были выполнены.

По итогам прокурорского надзора аким сельского округа получил дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, а руководитель отдела ЖКХ — уволен.

С начала года в регионе к дисциплинарной ответственности за проступки, дискредитирующие госслужбу, привлечены 10 чиновников, из них 9 ограничились предупреждением, один лишился должности.